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Арестованный по делу Baring Vostok Калви жалуется на боли в спине 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Арестованный по делу инвестфонда Baring Vostok американец Майкл Калви жалуется на боли в спине, так как недавно перенес операцию на позвоночнике. Об этом ТАСС сообщил уполномоченный представитель бизнес-омбудсмена Бориса Титова по защите прав бизнесменов, находящихся в заключении, Александр Хуруджи.
"Сегодня по моей просьбе представитель ОНК Москвы посетил в федеральном СИЗО, расположенном внутри "Матросской Тишины", предпринимателей Майкла Калви и Филиппа Дельпаля. По его словам, в целом их состояние более— менее нормальное. Калви жалуется на боли в спине, так как недавно перенес операцию. Он попросил, чтобы ему привезли второй матрас", — сказал Хуруджи.
Он рассказал, что обоих бизнесменов пока держат в одиночных карантинных камерах.
"Дельпаль попросил правозащитников передать ему книги на французском языке. Он также собирается писать свою книгу — о том, что с ним происходит в России, в том числе об уголовном деле, фигурантом которого он стал", — сообщил Хуруджи.
По его словам, оба арестованных предпринимателя испытали сильное нервное потрясение из-за того, что их поместили в СИЗО, и выражают благодарность всем, кто их поддерживает.
ТАСС: последние новости
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