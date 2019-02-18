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На Кубани четверых членов банды приговорили к срокам от 3,5 до 17 лет лишения свободы 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Краснодарский краевой суд вынес приговор четверым членам банды по делу о нападении на контрольный пункт полиции в Краснодаре и предшествующему этому нападении на гражданина, здоровью которого был причинен тяжкий вред, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
"Никита Медведев приговорен к 17 годам лишения свободы, Владислав Гмыря — к восьми годам лишения свободы, Дмитрий Каракин — к трем годам и шести месяцам лишения свободы, Владимир Муковоз — к семи годам лишения свободы. Наказание они будут отбывать в колонии строгого режима", — сказали ТАСС в пресс-службе суда.
Подсудимым, один из которых, Муковоз, является бывшим участковым уполномоченным полиции, инкриминировалось участие в устойчивой вооруженной банде, созданной в целях нападения на граждан, покушение на убийство, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, угон и ряд других преступлений. В местных СМИ членов преступной группы назвали краснодарскими стрелками.
В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края отметили, что судом удовлетворены иски потерпевших о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда.
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Происшествия , Никита Медведев , МВД , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Краснодар
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