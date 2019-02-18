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Основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви поместили в «Матросскую тишину» 

ТАСС 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви находится в "Матросской тишине", члены Ассоциации защиты бизнеса (АСБ) планируют посетить его 18 февраля. Об этом сообщил ТАСС общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей, при бизнес-омбудсмене Борисе Титове и глава АСБ Александр Хуруджи.
Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников сообщал, что Майкл Калви может быть помещен в СИЗО "Лефортово" или в специальную тюрьму внутри "Матросской Тишины".
"Мы сейчас работаем с документами по Майклу Калви. Один из наших членов АСБ входит в ОНК (Общественная наблюдательная комиссия), планируем посетить его сегодня в СИЗО в "Матросской тишине", — сказал Хуруджи.
Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов сообщал ТАСС, что получил обращение от руководства фонда Baring Vostok разобраться в деле с арестом основателя фонда Майкла Калви.
Шестнадцатого февраля Басманный суд Москвы арестовал на Калви на два месяца по делу о хищении 2,5 млрд рублей. Защита Калви намерена обжаловать арест.
Вaring Vostok — один из старейших инвестиционных фондов, работающих в России, также специализируется на инвестициях в других странах СНГ. С 1994 года фонд инвестировал более $2,4 млрд в проекты в сферах финансовых услуг, нефтегазовой отрасли, телекоммуникаций, медиа и в потребительский сектор. Фонд является акционером Avito, Ozon, "ЭР-Телеком", "1С", банка "Восточный", "Новомета" и других компаний.
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