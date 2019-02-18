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В петербургском роддоме из-за анонимного звонка на улицу вывели матерей с грудничками 

Деловая газета «Взгляд» 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Из перинатального центра ФГБУ НМИЦ им. Алмазова в Санкт-Петербурге после анонимного сообщения о заложенной бомбе эвакуируют мам с грудничками, сообщают СМИ.
Об этом сообщили в соцсетях — по данным очевидцев, матерям с новорожденными приходится спускаться с шестого этажа пешком, сообщает «Фонтанка».
В медучреждении подтвердили, что эвакуация проводится после полученного сообщения, матерей с новорожденными детьми выводят на улицу.
На прошлой неделе по Москве и Петербургу прокатилась очередная волна сообщений о минировании.
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