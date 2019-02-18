Часть жилого дома обрушилась на Урале

«Произошло частичное обрушение стены между кухней и туалетом, являющимися местами общего пользования, и потолочного перекрытия между 1 и 2 этажом», — передаёт сообщение пресс-службы ГУ МЧС по региону URA.RU.

В результате происшествия никто не пострадал. Всего было эвакуировано пять человек.

В настоящее время в доме отключили электричество и газ.

Как ранее писал News.ru, часть стены трёхэтажного жилого дома, расположенного на улице Азина в Саратове, обрушилась. В результате инцидента никто не пострадал, угрозы дальнейшего обрушения также нет.