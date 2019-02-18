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Часть жилого дома обрушилась на Урале 

News.ru + ещё 10 50 минут назад
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
В Свердловской области в городе Первоуральск у жилого дома обрушилась стена и потолочное перекрытие.
«Произошло частичное обрушение стены между кухней и туалетом, являющимися местами общего пользования, и потолочного перекрытия между 1 и 2 этажом», — передаёт сообщение пресс-службы ГУ МЧС по региону URA.RU.
В результате происшествия никто не пострадал. Всего было эвакуировано пять человек.
В настоящее время в доме отключили электричество и газ.
Как ранее писал News.ru, часть стены трёхэтажного жилого дома, расположенного на улице Азина в Саратове, обрушилась. В результате инцидента никто не пострадал, угрозы дальнейшего обрушения также нет.
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