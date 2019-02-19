У матери потерявшегося в московском лесопарке ребенка нашли скотч и нож

Следователи обнаружили у матери шестилетнего ребенка, найденного с пакетом на голове в районе столичного лесопарка «Лосиный остров», три рулона скотча и нож. Об этом во вторник, 19 февраля, РБК сообщили источники в столичном управлении МВД и территориальном отделе полиции.

По словам собеседников агентства, улики изъяли у женщины, обратившейся в полицию с заявлением о пропаже ребенка.

Вечером 18 февраля сообщалось, что мать найденного неподалеку от лесопарка мальчика была задержана из-за противоречивых показаний свидетелей и ребенка в ходе расследования уголовного дела.

18 февраля на 105-м километре МКАД был обнаружен шестилетний мальчик, который шел по обочине с плотно надетым на голову пакетом, перемотанным скотчем. Ребенок рассказал, что мама накануне его целый день не кормила и оставила в лесу за то, что он попытался утопить собаку.

Родительница, в свою очередь, заявила, что пыталась отыскать его и пришла в полицию только утром 18 февраля, чтобы написать заявление о пропаже. По ее словам, сын убежал сам и потерялся. Врачи диагностировали у ребенка вторую степень переохлаждения, в настоящее время его здоровью ничего не угрожает.