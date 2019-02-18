С призывавшего к насилию над женщинами аутиста сняли обвинения

Дело закрыто в связи с вступлением в силу закона о частичной декриминализации статьи 282 УК («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Согласно новой редакции, гражданин не может быть привлечен к уголовной ответственности, если в течение года он привлекался к административной за это правонарушение.

Ранее Смирнов понес административное наказание за размещение на своей странице «ВКонтакте» поста с картинками или сообщениями с призывами к насилию над женщинами. В частности, он одобрял убийство студентки театрального вуза, называя ее «шлюхой, получившей перо под ребро», советовал интересующейся поступлением в вуз абитуриентке «разработать вагину для приема альфачей» и отправлял сообщения подобного содержания своей бывшей преподавательнице.

В ходе расследования дела было проведено большое количество экспертиз, в том числе автороведческая и компьютерно-техническая. Выяснилось, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Мать обвиняемого зарегистрировала петицию в защиту сына в сети, в которой объясняла его поведение аутизмом и неразделенной любовью к сотруднице вуза, из которого его исключили. Обращение подписали более 130 тысяч человек.

В конце декабря президент Владимир Путин подписал закон о декриминализации части 1 статьи 282 УК. После этого в стране начали прекращать уголовные дела о мемах и репостах.