11-классник столичной школы №629 напал на командира роты Оперативного полка столичного управления МВД, несущего дежурство на Манежной площади, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации издания, школьник подбежал к полицейскому, «нанёс удар в область спины» и попытался скрыться. Коллеги правоохранителя задержали подростка и двух его друзей.
Оказалось, что молодые люди поспорили между собой. Проигравший должен был отвесить пинок любому полицейскому на Манежной площади. В отношении родителей школьников был составлен административный протокол. Следователи столичного управления начали проверку по факту применения насилия к сотруднику правоохранительных органов при исполнении служебных обязанностей.