Школьник на спор пнул полицейского в центре Москвы

11-классник столичной школы №629 напал на командира роты Оперативного полка столичного управления МВД , несущего дежурство на Манежной площади, сообщает Московский комсомолец » со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации издания, школьник подбежал к полицейскому, «нанёс удар в область спины» и попытался скрыться. Коллеги правоохранителя задержали подростка и двух его друзей.

Оказалось, что молодые люди поспорили между собой. Проигравший должен был отвесить пинок любому полицейскому на Манежной площади. В отношении родителей школьников был составлен административный протокол. Следователи столичного управления начали проверку по факту применения насилия к сотруднику правоохранительных органов при исполнении служебных обязанностей.