Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пакет на голове: подробности инцидента с потерявшимся мальчиком
Пакет на голове: подробности инцидента с потерявшимся мальчиком

Школьник на спор пнул полицейского в центре Москвы 

Рамблер + ещё 5 34 минуты назад
Фото: ТАСС
11-классник столичной школы №629 напал на командира роты Оперативного полка столичного управления МВД, несущего дежурство на Манежной площади, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации издания, школьник подбежал к полицейскому, «нанёс удар в область спины» и попытался скрыться. Коллеги правоохранителя задержали подростка и двух его друзей.
Оказалось, что молодые люди поспорили между собой. Проигравший должен был отвесить пинок любому полицейскому на Манежной площади. В отношении родителей школьников был составлен административный протокол. Следователи столичного управления начали проверку по факту применения насилия к сотруднику правоохранительных органов при исполнении служебных обязанностей.
Происшествия , МВД , Московский комсомолец , Москва
Читайте также
Видео
Фрагменты взрывчатки найдены в Донецке
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва в Донецке
Происшествия
Раскрыты детали новых санкций ЕС против России
Политика В мире
Космонавт Леонов покинул Россию
Общество Наука и техника
«Вербовка» пенсионеров на работу во ФСИН попала на видео
Общество
США предложили продать штат
США В мире
Нетрезвая пассажирка устроила скандал в лайнере
Общество Происшествия
Галустян и Дудь попали в видео нижегородской «училки»
Шоу-бизнес
Соловьев ответил на обвинения Горринга
Общество
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение