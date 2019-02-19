На актера из «Дальнобойщиков» напали в Москве

По данным канала, актер пострадал, пытаясь выдворить женщин с низкой социальной ответственностью из подъезда.

После инцидента Абдулов обратился к врачам, они зафиксировали у него травмы. Обращался ли артист в полицию, не уточняется.

Виталий Абдулов окончил театральное училище в Иркутске и Школу-студию МХАТ, а свою кинокарьеру он начал в 2001 году. Актер снялся в «Дальнобойщиках», «Солдатах», «Кадетстве», сыграл учителя физкультуры в сериале «Ранетки».

Также Абдулов снимался в рекламе. Особенно популярными стали ролики мобильного оператора, в которых актер выступил в роли невезучего мафиози.