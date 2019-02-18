Массовая драка со стрельбой произошла в Москве

Трое ранены после драки со стрельбой в Москве

Три человека ранены в драке со стрельбой на юго-востоке Москвы . В конфликте участвовало около 50 человек.

Как передаёт РЕН ТВ, в результате инцидента на Красноказарменной улице двум пострадавшим прострелили ноги, третьему пуля попала в ягодицу. По предварительным данным, стрельба велась из травматического оружия. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее News.ru писал, что представители чеченской и азербайджанской диаспор встретились за общим столом после массовой драки в кафе «Неолит» на юго-востоке Москвы. Встреча прошла в этом же заведении. Речь шла о мире. Представители двух народностей назвали себя «кровными братьями».