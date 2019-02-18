Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трое ранены после драки со стрельбой в Москве 

News.ru 59 минут назад
Три человека ранены в драке со стрельбой на юго-востоке Москвы. В конфликте участвовало около 50 человек.
Как передаёт РЕН ТВ, в результате инцидента на Красноказарменной улице двум пострадавшим прострелили ноги, третьему пуля попала в ягодицу. По предварительным данным, стрельба велась из травматического оружия. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Ранее News.ru писал, что представители чеченской и азербайджанской диаспор встретились за общим столом после массовой драки в кафе «Неолит» на юго-востоке Москвы. Встреча прошла в этом же заведении. Речь шла о мире. Представители двух народностей назвали себя «кровными братьями».
News.ru: последние новости
Следствие по краже картины Куинджи почти закончено Журналистку «Новой газеты» задержали в аэропорту Амстердама Житель Приамурья избил младенца до состояния комы
Происшествия , Видео , Москва
Читайте также
Видео
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
Массовая драка со стрельбой произошла в Москве
Происшествия
Пока вы спали: «80 рублей и выше за доллар»
Общество
Задержанный за кражу Куинджи сделал заявление
Происшествия
Названа причина взрывов в Донецке
Происшествия Армия
СК прокомментировал слова матери Децла
Шоу-бизнес
В центре Донецка прогремели три взрыва
Происшествия
Работу дрона-камикадзе от «Калашникова» показали на видео
Оружие Армия
Муж Скабеевой промолчал в эфире украинского канала
Общество
Маневры союзников: что Лукашенко получил в Сочи
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение