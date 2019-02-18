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Ребенка-аутиста зажало скамейкой в «Зарядье» 

Мослента + ещё 3 24 минуты назад
Фото: ТАСС
В столичном парке «Зарядье» ребенок получил травму после того, как его зажало между бетонными блоками одной из дизайнерских скамеек. Об этом в понедельник, 18 февраля, пишет «Московский комсомолец».
По данным издания, инцидент произошел 17 февраля около 15:45. Как рассказали очевидцы, во время прогулки 8-летняя девочка присела на одну из специально оборудованных конструкций из деревянных и бетонных элементов. Вероятно, из-за оттепели скамейка стала неустойчивой и внезапно сдвинулась, зажав ребенку ноги.
Прохожие помогли девочке, подняли бетонные блоки и вызвали медиков. Отмечается, что ребенок не разговаривал. Девочку госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии с ушибом и гематомой правой голени.
В феврале 2017-го сообщалось, что на станции метро «Речной вокзал» пассажирку метро придавило входной дверью. В столичной подземке выяснили, что инцидент произошел по вине подрядчика, ремонтировавшего вестибюль. Работы по замене дверей велись с нарушением технологий.
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Происшествия , Московский комсомолец
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