Опубликовано видео с места взрыва в Донецке

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Опубликованы кадры с места трех взрывов в Донецке 

ТК «Звезда» + ещё 8 1 час назад
В Донецке были зафиксированы три разрыва самодельных безоболочных взрывных устройств, обернутых в медную фольгу.
Опубликованы кадры с места трех взрывов в Донецке. В настоящее время там работают силовые структуры ДНР, которые проводят следственные действия.
По данным официального сайта самопровозглашенной республики, взрывы прогремели в районе пересечения улицы 25 лет РККА и бульвара Пушкина. В результате случившегося пострадавших нет.
Кроме того, сообщается о том, что неподалеку от места взрывов находится школа №1. На учебное здание происшествие не повлияло, школа работает в штатном режиме.
Как сказано сообщении представительства ДНР в совместном центре контроля и координации (СЦКК), взрывы были спровоцированы разрывами самодельных безоболочных взрывных устройств. Они были обернуты в медную фольгу.
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