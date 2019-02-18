Опубликовано видео с места взрыва в Донецке

Опубликованы кадры с места трех взрывов в Донецке

Донецке были зафиксированы три разрыва самодельных безоболочных взрывных устройств, обернутых в медную фольгу.

Опубликованы кадры с места трех взрывов в Донецке. В настоящее время там работают силовые структуры ДНР, которые проводят следственные действия.

По данным официального сайта самопровозглашенной республики, взрывы прогремели в районе пересечения улицы 25 лет РККА и бульвара Пушкина. В результате случившегося пострадавших нет.

Кроме того, сообщается о том, что неподалеку от места взрывов находится школа №1. На учебное здание происшествие не повлияло, школа работает в штатном режиме.

Как сказано сообщении представительства ДНР в совместном центре контроля и координации (СЦКК), взрывы были спровоцированы разрывами самодельных безоболочных взрывных устройств. Они были обернуты в медную фольгу.