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Кредиторы в Ленобласти забрали у женщины ребенка из-за долгов 

ТАСС + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Полиция проводит проверку после заявления жительницы Всеволожского района Ленинградской области о том, что у нее похитили десятимесячную дочь две женщины, которым она не смогла вернуть долг, сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и области.
"Сотрудники полиции проводят проверку, по факту заявления гражданки о похищении ребенка. Выясняются обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана правовая оценка", — говорится в распространенном пресс-службой сообщении.
В нем также отмечается, что инцидент произошел в воскресенье — с заявлением в полицию обратилась 40-летняя жительница Ленинградской области, которая сообщила, что к ней в дом пришли две гражданки и потребовали возврата долга.
"После отказа заявительницы возвращать долг, ввиду отсутствия средств, женщины якобы забрали ее десятимесячную дочь", — отметили в полиции.
Позже женщины, которые требовали возврата долга, привезли девочку в отдел полиции. Сейчас ребенка вернули родителям.
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Происшествия , МВД , Ленинградская область , Санкт-Петербург
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