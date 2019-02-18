Кредиторы в Ленобласти забрали у женщины ребенка из-за долгов

Полиция проводит проверку после заявления жительницы Всеволожского района Ленинградской области о том, что у нее похитили десятимесячную дочь две женщины, которым она не смогла вернуть долг, сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и области.

"Сотрудники полиции проводят проверку, по факту заявления гражданки о похищении ребенка. Выясняются обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана правовая оценка", — говорится в распространенном пресс-службой сообщении.

В нем также отмечается, что инцидент произошел в воскресенье — с заявлением в полицию обратилась 40-летняя жительница Ленинградской области, которая сообщила, что к ней в дом пришли две гражданки и потребовали возврата долга.

"После отказа заявительницы возвращать долг, ввиду отсутствия средств, женщины якобы забрали ее десятимесячную дочь", — отметили в полиции.

Позже женщины, которые требовали возврата долга, привезли девочку в отдел полиции. Сейчас ребенка вернули родителям.