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В Приамурье мужчина избил годовалого ребенка 

ТАСС + ещё 3 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Годовалый ребенок доставлен с множественными телесными повреждениями в больницу в городе Белогорске Амурской области. Об этом в понедельник сообщил ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК России по Амурской области Алексей Лубинский.
"Утром 15 февраля в больницу Белогорска поступил ребенок 2017 года рождения (декабрьский) с множественными телесными повреждениями", — сказал Лубинский.
Также он отметил, что следственный отдел по городу Белогорску возбудил уголовное дело по части 2 ст. 111 УК ("Причинение тяжкого вреда здоровью").
Задержан отчим ребенка. Это молодой человек 2001 года рождения, он дал признательные показания.
"По ходатайству следователя судом в воскресенье в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он помещен в следственный изолятор", — уточнил Лубинский.
Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за побои и преступления против собственности.
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Происшествия , СКР , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Амурская Область
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