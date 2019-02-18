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Жительница Уфы вызвала пожарных тушить «пожар души» 

Газета.Ru + ещё 1 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Женщина из Уфы вызвала пожарных для того, чтобы они потушили ее горящую душу. Об этом сообщает ГТРК "Башкортостан".
По имеющимся данным, изначально женщина сообщила о возгорании в ее доме, однако прибывшим на место пожарным она пожаловалась на "пожар души".
"Душа. У меня душа горит, а вы — непонятые", — заявила женщина.
Как отмечается, диспетчер зафиксировал ложный вызов, в настоящее время решается вопрос о привлечении женщины к ответственности. При этом отмечается, что подобные поступки за местной жительницей были замечены уже не раз.
Ранее сообщалось, что французские пожарные на вертолете спасли мужчину от агрессивного горного козла.
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