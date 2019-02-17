В Англии около 50 человек устроили массовую драку на скачках

На ипподроме в английском Хэйдок-Парке произошла массовая драка болельщиков, в которой приняли участие около 50 человек.

Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошёл в Мерсисайде, на ипподроме в Хэйдок-Парке. В ходе соревнования по скачкам между двумя зрителями разгорелся конфликт, который перерос в массовую драку. В результате в неё оказались втянуты около 50 человек.

Беспорядки удалось остановить лишь спустя 25 минут. На место происшествия прибыли представители местной полиции, который арестовали зачинщиков драки.

Ранее сообщалось, что фанаты немецкого «Айнтрахта» устроили драку с болельщиками киевского «Динамо» в центре столицы Украины перед матчем 1/16 финала Лиги Европы с донецким «Шахтёром».