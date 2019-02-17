Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Англии около 50 человек устроили массовую драку на скачках 

RT на русском 51 минуту назад
Фото: Reuters
На ипподроме в английском Хэйдок-Парке произошла массовая драка болельщиков, в которой приняли участие около 50 человек.
Об этом сообщает The Sun.
Инцидент произошёл в Мерсисайде, на ипподроме в Хэйдок-Парке. В ходе соревнования по скачкам между двумя зрителями разгорелся конфликт, который перерос в массовую драку. В результате в неё оказались втянуты около 50 человек.
Беспорядки удалось остановить лишь спустя 25 минут. На место происшествия прибыли представители местной полиции, который арестовали зачинщиков драки.
Ранее сообщалось, что фанаты немецкого «Айнтрахта» устроили драку с болельщиками киевского «Динамо» в центре столицы Украины перед матчем 1/16 финала Лиги Европы с донецким «Шахтёром».
RT на русском: последние новости
Участок красной линии московского метро планируют закрыть 3 марта Зрителей и сотрудников Мариинского театра эвакуируют из-за сообщения о минировании После обрушения перекрытий в здании вуза в Петербурге возбуждено дело
Происшествия , В мире , Европа , Великобритания
Читайте также
Видео
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
Муж Скабеевой промолчал в эфире украинского канала
Общество
Появилось видео обрушения в университете Петербурга
Происшествия Образование
Перевал Дятлова: ученые разгадали тайну века
Наука и техника Статьи
Бурда высказался об отстранении Друзя
Общество
Путин высказался о полученной травме
Политика
Бывший боец ММА избил московского чиновника
Происшествия Криминал
«Извинитесь перед Украиной»: Порошенко удивил журналистов
В мире Статьи
Закат «Что? Где? Когда?»: Ургант высмеял Друзя
Шоу-бизнес Статьи
Сестра Бориса Джонсона разделась в прямом эфире
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение