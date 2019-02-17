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Опубликованы кадры массовой драки в центре Москвы 

ТК «Звезда» 51 минуту назад
В результате инцидента погибли двое мужчин — они получили ножевые ранения.
Следственный комитет РФ устанавливает обстоятельства массовой драки у станции метро «Волгоградский проспект» в Москве. В результате инцидента погибли двое мужчин. Ранее сообщалось, что в потасовке участвовало не менее 10 человек.
Следователи опубликовали кадры, на которых видно, как двое мужчин идут по улице, однако в какой-то момент происходит конфликт. К месту драки сбегаются еще несколько человек, число участников побоища через мгновение возрастает.
«Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия», — говорится в сообщении СК РФ.
В результате драки двое мужчин получили ножевые ранения, один из пострадавших погиб на месте. Второго мужчину госпитализировали. Он получил ранение в области груди и позже умер в больнице.
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