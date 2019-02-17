В Санкт-Петербурге эвакуировали Мариинский театр и ТРК

Как сообщают в соцсетях жители города, неизвестный сообщил о минировании больницы №26 на улице Костюшко. На место выехали специалисты ОМОН. Информацию подтвердили в пресс-службе Росгвардии по городу и Ленобласти

После анонимного звонка выводить из здания пришлось и зрителей и сотрудников Мариинского театра, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе театра Анну Касаткину

«Сотрудник Мариинки сказал, что получено сообщение о заминировании. Спектакль отменили. Билеты вернуть пока невозможно. Обещали, что спектакль перенесут на ближайшие дни», — пишут горожане, сообщает «Фонтанка».

Пока неизвестно, состоятся ли вечерние спектакли.

Эвакуировать пришлось также гипермаркет «О'кей» на Богатырском проспекте и ТРК «Шкиперский молл» на Васильевском острове.

«Эвакуировали «ОКей» на Богатырском, 13. Ждём саперов», — сообщили пользователи в Сети, передает 78.ru

По словам очевидцев, к зданиям приехали пожарные расчёты, сообщает 78.ru.

По данным источника в правоохранительных органах, из гипермаркета было эвакуировано около 2 тысяч человек. На электронный адрес комплекса пришло письмо с сообщением о том, что здание заминировано.

Накануне в городе из-за сообщений о минировании пришлось эвакуировать более десятка торговых центров и гипермаркетов.