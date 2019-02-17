Подростки избили инвалида из-за «крутого» статуса в соцсети

Группа подростков напала на сверстника-инвалида в Лысьве Пермского края . Инцидент, который злоумышленники засняли на произошёл во дворе жилого дома.

По предварительной информации, мальчик поставил на свой странице в соцсети статус: «Я крутой». Это не понравилось его одноклассникам.

Он собрал компанию друзей, и они вместе встретили инвалида на улице, напали на него и избили. Информацию проверяет полиция, передаёт Znak.