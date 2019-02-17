Подростки избили инвалида из-за «крутого» статуса в соцсети 

Группа подростков напала на сверстника-инвалида в Лысьве Пермского края. Инцидент, который злоумышленники засняли на произошёл во дворе жилого дома.
По предварительной информации, мальчик поставил на свой странице в соцсети статус: «Я крутой». Это не понравилось его одноклассникам.
Он собрал компанию друзей, и они вместе встретили инвалида на улице, напали на него и избили. Информацию проверяет полиция, передаёт Znak.
Ранее News.ru писал, что правоохранительные органы отправили подозреваемых в причастности к драке у кафе «Неолит» в Москве в различные изоляторы временного содержания (ИВС). Об этом сообщил ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.