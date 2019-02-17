Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подростки избили инвалида из-за «крутого» статуса в соцсети 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Группа подростков напала на сверстника-инвалида в Лысьве Пермского края. Инцидент, который злоумышленники засняли на произошёл во дворе жилого дома.
По предварительной информации, мальчик поставил на свой странице в соцсети статус: «Я крутой». Это не понравилось его одноклассникам.
Он собрал компанию друзей, и они вместе встретили инвалида на улице, напали на него и избили. Информацию проверяет полиция, передаёт Znak.
Ранее News.ru писал, что правоохранительные органы отправили подозреваемых в причастности к драке у кафе «Неолит» в Москве в различные изоляторы временного содержания (ИВС). Об этом сообщил ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.
News.ru: последние новости
Под Челябинском ребёнка из детсада забыли на улице Руководство знало об опасности обрушения ИТМО Глыба льда сломала позвоночник девочке в Петербурге
Происшествия , Криминал , МВД , Пермский Край
Читайте также
Видео
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
Муж Скабеевой промолчал в эфире украинского канала
Общество
Появилось видео обрушения в университете Петербурга
Происшествия Образование
Перевал Дятлова: ученые разгадали тайну века
Наука и техника Статьи
Бурда высказался об отстранении Друзя
Общество
Путин высказался о полученной травме
Политика
Бывший боец ММА избил московского чиновника
Происшествия Криминал
«Извинитесь перед Украиной»: Порошенко удивил журналистов
В мире Статьи
Закат «Что? Где? Когда?»: Ургант высмеял Друзя
Шоу-бизнес Статьи
Сестра Бориса Джонсона разделась в прямом эфире
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение