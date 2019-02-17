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ТЦ на юге Москвы проверяют после звонка о минировании 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правоохранители приступили к проверке помещений торгово-развлекательного центра "Каширская Плаза" на юге Москвы после анонимного сообщения о "минировании", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Сообщение с угрозой взрыва поступило в торгово-развлекательный центр "Каширская Плаза" по адресу: Каширское шоссе, дом 61", — сказал собеседник агентства.
По его словам, специалисты оперативных служб уже приступили к проверке помещения ТРЦ.
В январе 2019 года в городах России прошла очередная волна сообщений и звонков о "минировании" административных зданий и социальных объектов — от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов страны.
Похожая ситуация сложилась более года назад. Тогда массовые звонки о "минировании" учреждений и торговых центров в РФ начались 11 сентября 2017 года. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 — в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей. Всего было эвакуировано почти 2 миллиона человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов по всей стране. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.
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Происшествия , ФСБ , РИА Новости , Москва
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