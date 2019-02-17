ТЦ на юге Москвы проверяют после звонка о минировании

Правоохранители приступили к проверке помещений торгово-развлекательного центра "Каширская Плаза" на юге Москвы после анонимного сообщения о "минировании", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Сообщение с угрозой взрыва поступило в торгово-развлекательный центр "Каширская Плаза" по адресу: Каширское шоссе, дом 61", — сказал собеседник агентства.

По его словам, специалисты оперативных служб уже приступили к проверке помещения ТРЦ.

В январе 2019 года в городах России прошла очередная волна сообщений и звонков о "минировании" административных зданий и социальных объектов — от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов страны.