Наледь с крыши сломала позвоночник школьнице в Петербурге

Школьницу 14 лет в воскресенье, 17 февраля госпитализировали в детскую больницу № 2 Петербурга , сообщил сайт «78.ru». Врачи подозревают у ребенка компрессионный переломом позвоночника.

Девочка рассказала, что в пятницу, 16 февраля, около 17:00 у дома № 14 корпус 4 по Юкковскому шоссе на нее упала наледь с крыши. Школьница сумела добраться до своей квартиры самостоятельно.

Врачи оценивают состояние девочки как средней тяжести, сообщила «Фонтанка» . Специалисты говорят, что если диагноз подтвердится, ребенок может провести в постели до полугода.

Днем 9 февраля с крыши дома № 17 на Загородном проспекте в Петербурге кусок наледи упал на голову ребенку. Медики госпитализировали девочку в тяжелом состоянии. Третий день пострадавшая находится в реанимации.

Следователи выяснили, что в случившемся виноваты неустановленные пока лица, которые должны были очистить крыши от снега и наледи.