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Наледь с крыши сломала позвоночник школьнице в Петербурге 

360tv.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Школьницу 14 лет в воскресенье, 17 февраля госпитализировали в детскую больницу № 2 Петербурга, сообщил сайт «78.ru». Врачи подозревают у ребенка компрессионный переломом позвоночника.
Девочка рассказала, что в пятницу, 16 февраля, около 17:00 у дома № 14 корпус 4 по Юкковскому шоссе на нее упала наледь с крыши. Школьница сумела добраться до своей квартиры самостоятельно.
Врачи оценивают состояние девочки как средней тяжести, сообщила «Фонтанка». Специалисты говорят, что если диагноз подтвердится, ребенок может провести в постели до полугода.
Днем 9 февраля с крыши дома № 17 на Загородном проспекте в Петербурге кусок наледи упал на голову ребенку. Медики госпитализировали девочку в тяжелом состоянии. Третий день пострадавшая находится в реанимации.
Следователи выяснили, что в случившемся виноваты неустановленные пока лица, которые должны были очистить крыши от снега и наледи.
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Происшествия , Фонтанка.Ру , Санкт-Петербург
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