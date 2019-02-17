Две массовые драки произошли в Москве за ночь

Москве ночью произошли две массовые драки. В ходе драки между приезжими на юго-востоке столицы погибли два человека.

Как сообщает «МК», конфликт возник между работниками автомоечного предприятия возле одного из зданий по Волгоградскому проспекту. Выяснение отношений между выходцами из Узбекистана переросло в драку, в ходе которой зарезали двух человек.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».

Как сообщают в правоохранительных органах, драка началась из-за грубого высказывания одного из мужчин о брате другого. По данным телеграм-канала Baza, в драке участвовало около 15 человек.

По словам помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлии Ивановой, 29-летний участник драки умер на месте от ножевых ранений, второй позже скончался в больнице. Также известно об одном пострадавшем.