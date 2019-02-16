Очевидцы рассказали подробности обрушения в ИТМО

Во время обрушения перекрытий в здании ИТМО стоял грохот, тряслись пол и стены, рассказывают очевидцы инцидента.

"Было похоже, что падали стулья. Пол и стены затряслись, и наша группа отпрянула к окнам. Мы быстро собрались и при помощи телефонных фонариков спустились на первый этаж. Там все было в пыли и толпились студенты", — сказала свидетельница случившегося телеканалу "Звезда".

В свою очередь, другой очевидец в беседе с RT рассказал о последствиях ЧП. По его словам, в здании поднялась пыль, что затруднило эвакуацию.

"Видимость была нулевая, не все могли выбраться самостоятельно, ибо их закрыло завалами", — сообщил он.

Случайные прохожие сообщили Пятому каналу, как эвакуировали оставшихся в здании людей.

"Видели, что вынули (из окна — Прим. ред.) девушку, ее Даша зовут, она в лаборатории работает", — рассказали они.

Обрушение перекрытий произошло вечером в субботу в корпусе университета ИТМО на улице Ломоносова в Санкт-Петербурге. По данным администрации вуза, в отсеке здания велись строительные работы. В результате инцидента жертв и пострадавших нет. Из вуза эвакуировали 86 человек. По факту обрушения возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах.