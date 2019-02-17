Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МЧС не исключают, что под завалами в университете в Петербурге могут быть люди 

ТАСС 10 минут назад
Спасатели не исключают, что под завалами в здании Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), где частично обрушились перекрытия и кровля, могут быть люди. Об этом журналистам сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев, прибывший на место ЧП, передает корреспондент ТАСС.
"На данный момент людей быть там не должно, но не исключаем момент, что кто-то случайно мог в это время находиться", — сказал Зиничев.
Врио губернатора города сообщил, что ЧП произошло из-за нарушений при реконструкции здания, других версий быть не может.
ТАСС: последние новости
В здании университета в Петербурге произошло обрушение с пятого по второй этажи Глава МЧС вылетел в Санкт-Петербург в связи с обрушением в университете Власти Петербурга сообщили, что обрушение в ИТМО произошло из-за нарушений при ремонте
Происшествия , Видео , МЧС , Санкт-Петербург
Читайте также
Видео
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
Муж Скабеевой промолчал в эфире украинского канала
Общество
Появилось видео обрушения в университете Петербурга
Происшествия Образование
Перевал Дятлова: ученые разгадали тайну века
Наука и техника Статьи
Бурда высказался об отстранении Друзя
Общество
Путин высказался о полученной травме
Политика
Бывший боец ММА избил московского чиновника
Происшествия Криминал
«Извинитесь перед Украиной»: Порошенко удивил журналистов
В мире Статьи
Закат «Что? Где? Когда?»: Ургант высмеял Друзя
Шоу-бизнес Статьи
Сестра Бориса Джонсона разделась в прямом эфире
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение