В МЧС не исключают, что под завалами в университете в Петербурге могут быть люди

Спасатели не исключают, что под завалами в здании Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), где частично обрушились перекрытия и кровля, могут быть люди. Об этом журналистам сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев, прибывший на место ЧП, передает корреспондент ТАСС.

"На данный момент людей быть там не должно, но не исключаем момент, что кто-то случайно мог в это время находиться", — сказал Зиничев.

Врио губернатора города сообщил, что ЧП произошло из-за нарушений при реконструкции здания, других версий быть не может.