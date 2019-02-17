В США огромный аллигатор попытался войти в жилой дом

Во Флориде крупный аллигатор попытался войти в жилой дом, сообщает UPI.

Жительница Флориды, находясь дома, услышала стук, открыла входную дверь и обнаружила там незваного гостя — огромного аллигатора, заблокировавшего дверной проем. Его длина составила примерно 3,2 метра.

Соседи попытались отогнать его от жилого дома, но посчитали животное слишком агрессивным и позвонили в службу спасения.

На место прибыл ловец, аллигатор был пойман. Его вес составил около 160 килограммов.

"Это самый большой хищник, которого мы видели, за последние двадцать лет", — сказал один из соседей женщины.

Туризм — основа экономики Флориды. В 2018 году штат посетили 95 миллионов туристов, что на 6% больше показателя 2017 года. Путешественников из России привлекает там отличный климат, развитая инфраструктура, обилие тематических парков. К тому же, из Москвы в Майами есть прямой рейс, перелет занимает около 13 часов.