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В США огромный аллигатор попытался войти в жилой дом 

РИА Новости
Фото: © Flickr / Bernard Dupont
Во Флориде крупный аллигатор попытался войти в жилой дом, сообщает UPI.
Жительница Флориды, находясь дома, услышала стук, открыла входную дверь и обнаружила там незваного гостя — огромного аллигатора, заблокировавшего дверной проем. Его длина составила примерно 3,2 метра.
Соседи попытались отогнать его от жилого дома, но посчитали животное слишком агрессивным и позвонили в службу спасения.
На место прибыл ловец, аллигатор был пойман. Его вес составил около 160 килограммов.
"Это самый большой хищник, которого мы видели, за последние двадцать лет", — сказал один из соседей женщины.
Туризм — основа экономики Флориды. В 2018 году штат посетили 95 миллионов туристов, что на 6% больше показателя 2017 года. Путешественников из России привлекает там отличный климат, развитая инфраструктура, обилие тематических парков. К тому же, из Москвы в Майами есть прямой рейс, перелет занимает около 13 часов.
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Происшествия , США
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