Власти Петербурга сообщили, что обрушение в ИТМО произошло из-за нарушений при ремонте

ТАСС: последние новости

В здании университета в Петербурге произошло обрушение с пятого по второй этажи

Медицинская и психологическая помощь никому не потребовалась после обрушения в здании ИТМО

СК возбудил уголовное дело после гибели младенца от укусов собак в Томске