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Власти Петербурга сообщили, что обрушение в ИТМО произошло из-за нарушений при ремонте 

ТАСС 54 минуты назад
Фото: ТАСС
Обрушение перекрытий и кровли в здании Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) произошло в результате нарушений при его реконструкции, других версий быть не может, сказал журналистам на месте инцидента врио губернатора города Александр Беглов.
"О версии, я думаю, мы пока не будем говорить, но я одно хочу сказать: одна версия может быть — связанная с реконструкцией этого здания. Других версий быть не может. Каких-то экстремальных", — сказал он, отвечая на вопрос о причинах ЧП.
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Происшествия , Александр Беглов , Правительство Санкт-Петербурга
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