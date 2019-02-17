Обрушение перекрытий и кровли в здании Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) произошло в результате нарушений при его реконструкции, других версий быть не может, сказал журналистам на месте инцидента врио губернатора города Александр Беглов.
"О версии, я думаю, мы пока не будем говорить, но я одно хочу сказать: одна версия может быть — связанная с реконструкцией этого здания. Других версий быть не может. Каких-то экстремальных", — сказал он, отвечая на вопрос о причинах ЧП.