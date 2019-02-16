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Преподаватель спасла сотни людей от гибели при обрушении здания ВУЗа 

Рамблер 55 минут назад
Около сотни студентов и педагогов спасла от гибели преподаватель университета ИТМО, которая читала лекцию в обрушившемся здании. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Юлия Кальниченко вела лекцию в одной из аудиторий и неожиданно услышала подозрительный, тихий треск. Женщина приказала студентам срочно выйти и позвонила в МЧС. Через десять минут перекрытия рухнули.
Пятиэтажное здание Санкт-Петербургского государственного университета низкотемпературных и пищевых технологий (входит в университет ИТМО) обрушилось сегодня вечером. С места ЧП эвакуировали 86 человек, это студенты 1-2 курсов и преподаватели. Спасатели говорят, что 26 человек пришлось выводить с пятого этажа при помощи пожарной автолестницы.
Появились данные о людях под завалами обрушившегося ВУЗа
Следователи возбудили уголовное дело. Известно, что в разноуровневом 2–5-этажном здании произошло обрушение кровли и деревянных перекрытий с 5-го по 1-й этажи. В этот момент в вузе шли занятия.
По данным на 19:25 погибших не обнаружено. Сведений о пострадавших также нет.
На месте работают около 400 спасателей и 300 единиц техники.
Комментарии67
Происшествия , Видео , МЧС
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