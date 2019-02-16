Преподаватель спасла сотни людей от гибели при обрушении здания ВУЗа

Около сотни студентов и педагогов спасла от гибели преподаватель университета ИТМО, которая читала лекцию в обрушившемся здании. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Юлия Кальниченко вела лекцию в одной из аудиторий и неожиданно услышала подозрительный, тихий треск. Женщина приказала студентам срочно выйти и позвонила в МЧС . Через десять минут перекрытия рухнули.

Пятиэтажное здание Санкт-Петербургского государственного университета низкотемпературных и пищевых технологий (входит в университет ИТМО) обрушилось сегодня вечером. С места ЧП эвакуировали 86 человек, это студенты 1-2 курсов и преподаватели. Спасатели говорят, что 26 человек пришлось выводить с пятого этажа при помощи пожарной автолестницы.

Следователи возбудили уголовное дело. Известно, что в разноуровневом 2–5-этажном здании произошло обрушение кровли и деревянных перекрытий с 5-го по 1-й этажи. В этот момент в вузе шли занятия.

По данным на 19:25 погибших не обнаружено. Сведений о пострадавших также нет.

На месте работают около 400 спасателей и 300 единиц техники.