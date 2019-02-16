Схвачен подозреваемый в атаке в парижском метро

Жандармы в Париже задержали мужчину, подозреваемого в кислотной атаке в метро, в результате которой был тяжело ранен один человек.

Инцидент произошел в пятницу утром, нападавший скрылся. Записи с камер наблюдения были переданы в полицию. Вечером того же дня задержали 31-летнего бездомного.

Ранее сообщалось, что мужчина использовал кислоту, по новым данным — средство из технического спирта, легко воспламеняющееся.