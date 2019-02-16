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Схвачен подозреваемый в атаке в парижском метро 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: EPA
Жандармы в Париже задержали мужчину, подозреваемого в кислотной атаке в метро, в результате которой был тяжело ранен один человек.
Инцидент произошел в пятницу утром, нападавший скрылся. Записи с камер наблюдения были переданы в полицию. Вечером того же дня задержали 31-летнего бездомного.
Ранее сообщалось, что мужчина использовал кислоту, по новым данным — средство из технического спирта, легко воспламеняющееся.
Инцидент произошел после конфликта на парковке у Лионского вокзала, передает РИА Новости.
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Происшествия , В мире , Европа , РИА Новости
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