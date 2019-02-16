СКР возбудил дело после обрушения в петербургском вузе

Статья — «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».

Следователи изучат техническую документацию и порядок соблюдения правил безопасности, сообщается на сайте СКР.

Инцидент произошёл в здании Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики. Там рухнула часть крыши и перекрытия с пятого по второй этажи. Площадь обрушения составила 150 квадратных метров.

Был эвакуирован 81 человек. По предварительным данным, погибших нет.