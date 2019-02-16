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СКР возбудил дело после обрушения в петербургском вузе 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Говорит Москва
Статья — «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».
Следователи изучат техническую документацию и порядок соблюдения правил безопасности, сообщается на сайте СКР.
Инцидент произошёл в здании Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики. Там рухнула часть крыши и перекрытия с пятого по второй этажи. Площадь обрушения составила 150 квадратных метров.
Был эвакуирован 81 человек. По предварительным данным, погибших нет.
Говорит Москва: последние новости
При обрушении в вузе в Петербурге погибших и пострадавших нет Под завалами в здании университета в Петербурге может находиться 21 человек В петербургском вузе во время обрушения проходили факультативные занятия
Происшествия , Криминал , СКР
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