Обрушение здания университета в Петербурге обошлось без погибших

В обрушившемся здании петербургского университета не нашли погибших. Об этом говорится в сообщении городского управления МЧС

«По данным на 19:00, в результате происшествия погибших не обнаружено. Сведений о пострадавших также не поступало», — сказано в сообщении.

Спасатели уточнили, что во время обрушения в учреждении проводились занятия. Из здания были эвакуированы 81 человек — студенты 1 и 2 курсов.

Сегодня в здании Санкт-Петербургского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) на улице Ломоносова, 9, произошло обрушение деревянных перекрытий и кровли с 5 по 1 этажи.

Сообщение о ЧП поступило в 17.19. Со слов администрации вуза, в здании производились строительные работы.