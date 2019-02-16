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В жилом доме Славянска произошел взрыв 

ТК «Звезда» 57 минут назад
Фото: MNSDon, facebook
По предварительной версии, причиной происшествия стала неисправность газового оборудования.
В Славянске Донецкой области Украины в одной из квартир жилого дома произошел взрыв.
По предварительной информации, которую на своей странице в Facebook публикует Главное управление ДСНС Украины по Донецкой области, взорвался бытовой газ.
«В 13:25 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о том, что в одной из квартир многоквартирного дома на улице Светлодарская в городе Славянск Донецкой области произошел взрыв», — говорится в сообщении.
В результате инцидента никто не погиб. Спасатели, обходя все пять этажей дома, обнаружили пострадавшего.
Им оказался мужчина 72-летний мужчина. В срочном порядке его госпитализировали в ожоговое отделение городской больницы №3.
Эксперты уже осмотрели квартиру в которой произошел взрыв. По предварительной версии произошла разгерметизация оборудования, которая привела к утечке газа.
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Происшествия , В мире , Украина , Славянск
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