В жилом доме Славянска произошел взрыв

По предварительной версии, причиной происшествия стала неисправность газового оборудования.

Славянске Донецкой области Украины в одной из квартир жилого дома произошел взрыв.

По предварительной информации, которую на своей странице в Facebook публикует Главное управление ДСНС Украины по Донецкой области, взорвался бытовой газ.

«В 13:25 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о том, что в одной из квартир многоквартирного дома на улице Светлодарская в городе Славянск Донецкой области произошел взрыв», — говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не погиб. Спасатели, обходя все пять этажей дома, обнаружили пострадавшего.

Им оказался мужчина 72-летний мужчина. В срочном порядке его госпитализировали в ожоговое отделение городской больницы №3.

Эксперты уже осмотрели квартиру в которой произошел взрыв. По предварительной версии произошла разгерметизация оборудования, которая привела к утечке газа.