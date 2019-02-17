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МЧС уберет нависающие конструкции в поврежденном университете в Петербурге 

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Фото: www.vesti.ru
Специалисты МЧС установят опоры и уберут опасные нависающие конструкции в здании Санкт-Петербургского национального исследовательского университета. Это нужно для того, чтобы продолжать разбор завалов на месте обрушения перекрытий и кровли.
ЧП произошло в субботу вечером. Конструкции обрушились с пятого по первый этажи. Было эвакуировано 86 человек.
Врио губернатора Александр Беглов в числе первых прибыл на место происшествия. Был организован оперативный штаб по ликвидации последствий. В его работе участвует и глава МЧС Евгений Зиничев, который прилетел в Северную столицу.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах, передает телеканал "Россия 24".
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