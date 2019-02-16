Появилось видео обрушения в университете Петербурга

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Появилось видео первых секунд после обрушения в ИТМО 

News.ru + ещё 40 57 минут назад
Очевидцы опубликовали видео первых секунд после обрушения кровли и перекрытий с пятого по второй этаж в Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). На кадрах видно, что аудитории заволокло густыми клубами пыли.
К месту инцидента прибыли машины реанимации. Из здания эвакуировали 60 человек. По некоторым данным, ещё 20 могут находится под завалами.
Очевидцы ЧП сообщили, что в помещениях после обрушения выбило окна. Первый этаж здания завален кирпичами и обломками перекрытий.
Согласно предварительной информации, причиной инцидента могло стать нарушение технических требований при проведении ремонтных работ. В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб Северной столицы.
К зданию ИТМО прибыл врио губернатора Петербурга Александр Беглов, сообщает РЕН ТВ.
Ранее News.ru писал, что площадь обрушения составила 150 кв.м. Инцидент произошёл во время учебного процесса.
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Происшествия , Видео , Катастрофы , Александр Беглов , РЕН ТВ
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