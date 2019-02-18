Часть стены жилого дома обрушилась в Саратове

Часть стены трёхэтажного жилого дома, расположенного на улице Азина в Саратове , обрушилась. В результате инцидента никто не пострадал, угрозы дальнейшего обрушения также нет.

Частично обрушилась кирпичная кладка наружной стены площадью 10 кв. м на втором этаже здания, передаёт РЕН ТВ

В доме проживают 60 человек. Он впервые был признан аварийным в 1998 году. Местные власти обещали снести дом ещё в 2017 году, однако люди продолжают жить в полуразрушенном здании.

Ранее News.ru писал, что кровля и перекрытия со второго по пятый этажи обрушились в корпусе Университета ИТМО 16 февраля. В пятиэтажном здании проводились ремонтные работы, которые могли спровоцировать ЧП. Был эвакуирован 81 человек. Жертв и пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах.