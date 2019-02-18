Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Часть стены жилого дома обрушилась в Саратове 

News.ru + ещё 2 55 минут назад
Фото: News.ru
Часть стены трёхэтажного жилого дома, расположенного на улице Азина в Саратове, обрушилась. В результате инцидента никто не пострадал, угрозы дальнейшего обрушения также нет.
Частично обрушилась кирпичная кладка наружной стены площадью 10 кв. м на втором этаже здания, передаёт РЕН ТВ.
В доме проживают 60 человек. Он впервые был признан аварийным в 1998 году. Местные власти обещали снести дом ещё в 2017 году, однако люди продолжают жить в полуразрушенном здании.
Ранее News.ru писал, что кровля и перекрытия со второго по пятый этажи обрушились в корпусе Университета ИТМО 16 февраля. В пятиэтажном здании проводились ремонтные работы, которые могли спровоцировать ЧП. Был эвакуирован 81 человек. Жертв и пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах.
News.ru: последние новости
Руководство знало об опасности обрушения ИТМО Под Челябинском ребёнка из детсада забыли на улице Подростки избили инвалида из-за «крутого» статуса в соцсети
Происшествия , РЕН ТВ , Саратов
Читайте также
Видео
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
Муж Скабеевой промолчал в эфире украинского канала
Общество
Появилось видео обрушения в университете Петербурга
Происшествия Образование
Перевал Дятлова: ученые разгадали тайну века
Наука и техника Статьи
«Узнал из интернета»: Башаров о разводе с избитой женой
Шоу-бизнес Статьи
Донбасс предложили обхитрить
В мире Статьи
Бурда высказался об отстранении Друзя
Общество
Путин высказался о полученной травме
Политика
Бывший боец ММА избил московского чиновника
Происшествия Криминал
«Извинитесь перед Украиной»: Порошенко удивил журналистов
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение