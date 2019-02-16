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В Запорожье вандалы повредили звезду Вечного огня 

Вести.Ru + ещё 1 34 минуты назад
Фото: Global Look Press
В субботу в селе Семеновка Запорожской области Украины вандалы разграбили и повредили захоронение воинов, павших во время Великой Отечественной войны. Как установили в полиции, неизвестные украли часть ограждения мемориала и сломали металлическую звезду Вечного огня.
В братской могиле похоронены солдаты, погибшие при освобождении Мелитополя от войск нацистской Германии, пишет ТАСС.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело за "надругательство над могилой". Виновным грозит срок в заключении до семи лет.
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Происшествия , В мире , Украина , МВД , ИТАР-ТАСС , Запорожье
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