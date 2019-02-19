Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Крыша детсада обрушилась в Кировской области
Говорит Москва
+
ещё 2
43 минуты назад
Фото: ГУ МЧС по Кировской области
Комментарии
Инцидент произошёл в
городе Яранск
.
Пострадавших в результате инцидента нет. Учреждение продолжает работу в штатном режиме, передаёт
РЕН ТВ
со ссылкой на региональное
МЧС
.
По предварительным данным, крыша могла обрушиться из-за скопления снега.
Читать ещё •••
Говорит Москва: последние новости
СМИ: в Сургуте задержали смертников с оружием и взрывчаткой
Пилот одного из упавших в Индии самолётов погиб
Врио главы подмосковного Дзержинского задержан по подозрению в получении взятки
Происшествия
,
МЧС
,
РЕН ТВ
,
Кировская Область
,
Яранск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко заявил об отмене США встреч с Россией
104
Пока вы спали: Россия «упустила» исторический шанс
70
«Гитлеровцы тоже пытались»: Пушков врезал Украине за «Т-34»
265
Вышинский обратился к Путину
102
Появилась версия чудесного спасения Бодрова
9
Видео
Фрагменты взрывчатки найдены в Донецке
Происшествия
Порошенко избавился от конкурента
Украина
В мире
Опубликовано видео с места взрыва в Донецке
Происшествия
Москва нырнет в циклон: по защитникам ударят морозы
Погода
Статьи
Лавров и председатель ОБСЕ подводят итоги переговоров
Политика
«Гитлеровцы тоже пытались»: Пушков врезал Украине за «Т-34»
Политика
В мире
Сброс Су-30МКИ западных бомб показали на видео
Армия
Оружие
Названа причина «бегства» Друзя в США
Общество
В Индии разбились два военных самолёта
Происшествия
Азия
Пикет на Красной площади обернулся увольнением
Происшествия
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Новости
Болезни и лекарства
Наука
ЗОЖ
Народная медицина
Видео
Статьи
Ещё
Свернуть
Путешествия
Новости
Путеводители
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2019
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение