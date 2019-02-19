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Крыша детсада обрушилась в Кировской области 

Говорит Москва + ещё 2 43 минуты назад
Фото: ГУ МЧС по Кировской области
Инцидент произошёл в городе Яранск.
Пострадавших в результате инцидента нет. Учреждение продолжает работу в штатном режиме, передаёт РЕН ТВ со ссылкой на региональное МЧС.
По предварительным данным, крыша могла обрушиться из-за скопления снега.
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Происшествия , МЧС , РЕН ТВ , Кировская Область , Яранск
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