Врио начальника ярославской колонии задержан по делу о пытках

В Ярославской области задержан врио начальника исправительной колонии №1 Ярославля Дмитрий Николаев по делу о применении насилия к заключённым.

Об этом сообщили в Следственном комитете.

«По подозрению в организации указанного преступления задержаны врио начальника ФКУ ИК-1 Дмитрий Николаев и его заместитель Игит Михайлов (ч. 3 ст. 33, пп. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК России)», — отметили там.

Следствие ходатайствует об аресте подозреваемых.

Ранее сотрудники Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области обнаружили новую видеозапись с нарушениями в отношении осуждённого в исправительной колонии Ярославля.

В июле 2018 года после публикации видеозаписи жестокого избиения заключённого Евгения Макарова в исправительной колонии №1 в Ярославле СК возбудил уголовное дело, в рамках которого были арестованы 12 человек.