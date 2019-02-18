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Врио начальника ярославской колонии задержан по делу о пытках 

RT на русском + ещё 14 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
В Ярославской области задержан врио начальника исправительной колонии №1 Ярославля Дмитрий Николаев по делу о применении насилия к заключённым.
Об этом сообщили в Следственном комитете.
«По подозрению в организации указанного преступления задержаны врио начальника ФКУ ИК-1 Дмитрий Николаев и его заместитель Игит Михайлов (ч. 3 ст. 33, пп. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК России)», — отметили там.
Следствие ходатайствует об аресте подозреваемых.
Ранее сотрудники Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области обнаружили новую видеозапись с нарушениями в отношении осуждённого в исправительной колонии Ярославля.
В июле 2018 года после публикации видеозаписи жестокого избиения заключённого Евгения Макарова в исправительной колонии №1 в Ярославле СК возбудил уголовное дело, в рамках которого были арестованы 12 человек.
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