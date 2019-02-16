Люди погибли под поездом в Подмосковье

Железнодорожный состав, двигавшийся по маршруту из Москвы Тамбов , сбил двоих мужчин на Павелецком направлении Московской железной дороги. Инцидент произошёл на станции «Видное».

Сотрудники транспортной полиции в настоящий момент работают на месте происшествия, передаёт АГН «Москва» сообщение пресс-службы управления на транспорте МВД РФ по ЦФО. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в Московской области, как сообщал News.ru, двое несовершеннолетних попали под электричку на станции Водники. Один из них погиб. Подростки переходили пути в неустановленном месте.