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Люди погибли под поездом в Подмосковье 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Железнодорожный состав, двигавшийся по маршруту из Москвы в Тамбов, сбил двоих мужчин на Павелецком направлении Московской железной дороги. Инцидент произошёл на станции «Видное».
Сотрудники транспортной полиции в настоящий момент работают на месте происшествия, передаёт АГН «Москва» сообщение пресс-службы управления на транспорте МВД РФ по ЦФО. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее в Московской области, как сообщал News.ru, двое несовершеннолетних попали под электричку на станции Водники. Один из них погиб. Подростки переходили пути в неустановленном месте.
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Происшествия , МВД , АГН "Москва" , Москва , Московская область , Тамбов
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