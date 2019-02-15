Избитый в Москве бизнесмен из Индии подозревает в этом конкурентов

"Это конкуренты у нас есть. Два раза раньше уже было (нападение) на моего партнера, сейчас третий раз на меня. Каждый раз, когда эта компания попадает в какую-то беду, они начинают искать виноватых. У них такой стиль… Лишние амбиции", — заявил Ламба РИА Новости.

Он обратил внимание, что ранее уже дважды его партнер, еще один бизнесмен из Индии Саши Сингх, также два раза становился объектом нападений — 12 декабря и 21 декабря прошлого года.

"Второй раз очень сильно побили. Лица не стало. 12-13 дней был дома, потом очки надевал. У него были гематомы, синяки", — рассказал Ламба о коллеге.

По его словам, Ламба уже сообщил о своих подозрениях в полицию.

По рассказу Ламбы, его компания производит в Индии лекарства, которые потом поставляются в Россию. В том числе они закупаются российским государством через тендеры.

Что касается состояния своего здоровья, то Ламба сообщил, что "здоровье средне".

"Есть перелом пальца, очень сильно били под колени. Мне сложно двигаться. И были три-четыре ранения (из травматического оружия)", — рассказал бизнесмен.

По словам бизнесмена, его водитель Александр Бурденко получил травму глаз, потому что нападавшие стреляли по нему через стекло. Угрозы для зрения пока нет.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах столицы, в четверг вечером на Нижегородской улице четверо злоумышленников напали с битами на предпринимателя из Индии и его водителя. Выстрелив в них из неустановленного оружия не меньше четырех раз и похитив у иностранца сотовый телефон, они скрылись на BMW. Материальный ущерб превысил 130 тысяч рублей.