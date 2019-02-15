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В Пермском крае произошло задымление в шахте «Уралкалия» 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Эвакуация 221 шахтера проводится из шахты ПАО "Уралкалий" в городе Березники Пермского края из-за задымления. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
"ПАО "Уралкалий" информирует о том, что 15 февраля 2019 года в 17:30 мск задействован план мероприятий по локализации и ликвидации аварий (ПМЛА), произошло задымление в дизельном компрессоре в бункере 1 ствола БКПРУ-4 [Березниковского калийного производственного рудоуправления]. Персонал выводится из зоны задымления, угрозы для жизни работников рудника нет. На момент задействования ПМЛА в шахте находился 221 человек", — сообщили в компании.
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Происшествия , Пожары , Уралкалий , Пермский Край
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