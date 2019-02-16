В Киеве загорелся магазин Roshen 

Причина произошедшего неизвестна
Пожар произошел в одном из магазинов Roshen в Киеве. Здание расположено на улице Срибнокильской в Дарницком районе украинской столицы.
Пожарные спасатели ГСЧС приехали к месту происшествия довольно быстро. Жертв и пострадавших удалось избежать.
Как сообщает агентство УНИАН, возгорание возникло на внешней стороне магазина на площади 5 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.
Напомним, владельцем кондитерской корпорации Roshen является президент Украины Петр Порошенко.