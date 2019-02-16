В Киеве загорелся магазин Roshen

Причина произошедшего неизвестна

Пожар произошел в одном из магазинов Roshen в Киеве. Здание расположено на улице Срибнокильской в Дарницком районе украинской столицы.

Пожарные спасатели ГСЧС приехали к месту происшествия довольно быстро. Жертв и пострадавших удалось избежать.

Как сообщает агентство УНИАН, возгорание возникло на внешней стороне магазина на площади 5 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.