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В Киеве загорелся магазин Roshen 

ТВ Центр + ещё 2 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Причина произошедшего неизвестна
Пожар произошел в одном из магазинов Roshen в Киеве. Здание расположено на улице Срибнокильской в Дарницком районе украинской столицы.
Пожарные спасатели ГСЧС приехали к месту происшествия довольно быстро. Жертв и пострадавших удалось избежать.
Как сообщает агентство УНИАН, возгорание возникло на внешней стороне магазина на площади 5 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.
Напомним, владельцем кондитерской корпорации Roshen является президент Украины Петр Порошенко.
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Происшествия , В мире , Пожары , Украина , Петр Порошенко , Рошен
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