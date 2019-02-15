Автоматика остановила новейший российский блок АЭС, причины выясняются

Блок №1 Ленинградской АЭС-2, построенный по современному российскому проекту с реакторной установкой ВВЭР-1200 и сданный в промышленную эксплуатацию в конце 2018 года, отключен от сети действием автоматики, идет выяснение причин случившегося, сообщило управление информации и общественных связей ЛАЭС.

"15 февраля 2019 года в 05.27 мск энергоблок … отключен от сети и выведен в краткосрочный ремонт для установления и устранения причин срабатывания автоматики", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что замечаний по ядерной, радиационной и промышленной безопасности нет, радиационная обстановка находится в пределах естественных фоновых значений.

Пуск реактора ВВЭР-1200 энергоблока №1 ЛАЭС-2 состоялся 6 февраля прошлого года, а 9 марта блок был подключен к сети и начал выдавать в нее электроэнергию. В конце 2018 года энергоблок был введен в промышленную эксплуатацию. Это самый "молодой" действующий блок АЭС в России.

Ленинградская АЭС — филиал концерна "Росэнергоатом" . Станция расположена в городе Сосновый Бор, в 40 километрах западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. ЛАЭС — первая в России станция с реакторами большой мощности РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах). На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока электрической мощностью 1000 МВт каждый.

Ленинградская АЭС-2 со временем заместит планово выбывающие мощности ЛАЭС. Сейчас идет строительство второго блока ЛАЭС-2 также с реактором ВВЭР-1200.