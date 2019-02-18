Причиной взрывов в Донецке стала атака украинских беспилотников

В силовых структурах самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили, что причиной взрывов в Донецке стала атака беспилотников Вооруженных сил Украины . Об этом сообщает РИА Новости.

«Украинские беспилотники сбросили на центр Донецка три маломощных безоболочных снаряда», — сообщил собеседник агентства.

Ранее 18 февраля сообщалось о трех взрывах, которые прогремели утром в центре Донецка в непосредственной близости от гостиницы, в которой проживают наблюдатели миссии ОБСЕ . Пострадавших нет.

14 февраля сообщалось, что ВСУ начали обстрел территории ДНР. Всего за сутки украинские силовики выпустили по территории республики более 450 снарядов из минометов, зенитных установок, гранатометов.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится почти пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против ДНР и Луганской народной республики (ЛНР), которые провозгласили независимость от Киева.