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Причиной взрывов в Донецке стала атака украинских беспилотников 

Lenta.ru + ещё 12 7 минут назад
Фото: РИА Новости
В силовых структурах самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили, что причиной взрывов в Донецке стала атака беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
«Украинские беспилотники сбросили на центр Донецка три маломощных безоболочных снаряда», — сообщил собеседник агентства.
Ранее 18 февраля сообщалось о трех взрывах, которые прогремели утром в центре Донецка в непосредственной близости от гостиницы, в которой проживают наблюдатели миссии ОБСЕ. Пострадавших нет.
В центре Донецка прогремели три взрыва
14 февраля сообщалось, что ВСУ начали обстрел территории ДНР. Всего за сутки украинские силовики выпустили по территории республики более 450 снарядов из минометов, зенитных установок, гранатометов.
Вооруженный конфликт в Донбассе длится почти пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против ДНР и Луганской народной республики (ЛНР), которые провозгласили независимость от Киева.
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Происшествия , Армия , Войска , Конфликты , Украина , ОБСЕ , Донецк
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