Сотни парижан эвакуировали из-за бомбы времён Второй мировой

Бомбу Второй мировой обезвреживают на севере Парижа. Снаряд был найден в Порт-де-ла-Шапель.

По словам мэра города Анн Идальго, в связи с потенциальной опасностью из района обнаружения бомбы были эвакуированы 1600 человек.

Ce matin aux côtés des habitants de la porte de la Chapelle. En raison du déminage d’une bombe de la Seconde Guerre mondiale, 1600 personnes sont évacuées du quartier. Les services municipaux les accompagnent. #Paris18

https://t.co/LOkoI4Xiq2 via @LeParisien_75— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 17 февраля 2019 г. Она подчеркнула, что вывод населения из зоны риска проходит в сопровождении муниципальных служб.

Ранее News.ru писал, что аэропорт Рима Чампино пришлось закрыть на неопределённое время. Причиной тому стали обнаруженные во время проведения ремонтных работ на стоянке для самолетов боеприпасы времен Второй мировой войны.