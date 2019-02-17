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Сотни парижан эвакуировали из-за бомбы времён Второй мировой 

News.ru + ещё 10 1 час назад
Фото: Aftonbladet/Global Look Press
Бомбу Второй мировой обезвреживают на севере Парижа. Снаряд был найден в Порт-де-ла-Шапель.
По словам мэра города Анн Идальго, в связи с потенциальной опасностью из района обнаружения бомбы были эвакуированы 1600 человек.
Она подчеркнула, что вывод населения из зоны риска проходит в сопровождении муниципальных служб.
Ранее News.ru писал, что аэропорт Рима Чампино пришлось закрыть на неопределённое время. Причиной тому стали обнаруженные во время проведения ремонтных работ на стоянке для самолетов боеприпасы времен Второй мировой войны.
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