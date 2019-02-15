Россиянин спас соседнюю многоэтажку от взрыва газа

Житель Ярославля узнал об утечке газа в соседней многоэтажке и спас спящих жильцов от взрыва. Об этом он рассказал изданию «76.ру».

Инцидент произошел ночью 13 февраля. 21-летний Станислав Мавренков с друзьями находился в круглосуточной пекарне рядом с домом, когда туда зашел человек на костылях и с дымящейся сигаретой, и его выпроводили из заведения. Через какое-то время молодой человек вышел на улицу и увидел этого мужчину, лежащего в снегу.

«Я подошел, сказал: "Давай подниму". Он от меня отмахнулся и резко сказал: "Если хочешь помочь, беги людей спасай. Я дома газ открыл". Я ему говорю: "Чего ерунду несешь, мужик?!" Он крикнул "Беги!" и бросил в меня ключами. Сказал, где дом, какая квартира и этаж. Я взял с собой друга, и мы побежали», — сказал молодой человек, отметив, что лицо собеседника в тот момент не выражало никаких эмоций.

Оказалось, что незнакомец специально открыл на кухне все газовые конфорки и ушел, заперев квартиру. Все это время помещение заполнялось газом, и когда Мавренков с товарищем зашли в подъезд, то «оказались внутри зажигалки», их глаза начали слезиться, стало трудно дышать. В это время на улице суетились газовщики, которые закончили работы в здании, никакой утечки не заметили и собирались уезжать. Когда друзья открыли квартиру, один побежал за коммунальщиками, второй — внутрь. «Я подумал, если сейчас кто покурить на балкон выйдет, все — труба. У меня вся жизнь перед глазами пронеслась», — вспоминал Мавренков.

Окно на кухне было завешено одеялом, чтобы газ не выходил на улицу. Молодой человек стащил его, закрыл конфорки, открыл окно. В этот момент пришли газовщики и все перекрыли. По подсчетам собеседника издания, на все это ушло минут 15.

Вместе с товарищем Мавренков выбежал на улицу и начал звать жильцов наружу. Вышли только женщина с мужчиной, остальные спали. Вызвали полицию, мужчину на костылях увезли на скорой, «потому что он лежал полумертвый».

14 февраля газ взорвался в многоэтажке в Красноярске. Погибли двое. Шесть квартир в доме были разрушены полностью, еще десять — частично. Утром 31 декабря в Магнитогорске из-за взрыва бытового газа обрушился целый подъезд, погибли 39 жильцов.