Российский депутат сел пьяным за руль и поплатился

Ульяновского депутата Сергея Гулькина исключили из «Единой России» за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает региональное отделение партии.

27 декабря 2018 года на Императорском мосту в Ульяновске произошла авария, виновником которой экспертиза признала Гулькина, находившегося за рулем в состоянии алкогольного опьянения. 33-летний политик не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

«Это — серьезный проступок, который не соответствует любым моральным нормам поведения. Тем более, когда речь идет о депутате. Статус "народного избранника", прежде всего, накладывает большую дополнительную ответственность и строгие рамки ограничений, которыми ни в коем случае нельзя пренебрегать», — сказал секретарь регионального отделения «Единой России» Василий Гвоздев.

14 февраля в связи с соответствующим решением Президиума регионального политического совета «Единой России» (ПРПС) Гулькина решено было исключить из партии. Его также отстранили от должности регионального координатора партийного проекта «Народный контроль».