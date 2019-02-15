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Российский депутат сел пьяным за руль и поплатился 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Ульяновская Городская Дума
Ульяновского депутата Сергея Гулькина исключили из «Единой России» за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает региональное отделение партии.
27 декабря 2018 года на Императорском мосту в Ульяновске произошла авария, виновником которой экспертиза признала Гулькина, находившегося за рулем в состоянии алкогольного опьянения. 33-летний политик не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии.
«Это — серьезный проступок, который не соответствует любым моральным нормам поведения. Тем более, когда речь идет о депутате. Статус "народного избранника", прежде всего, накладывает большую дополнительную ответственность и строгие рамки ограничений, которыми ни в коем случае нельзя пренебрегать», — сказал секретарь регионального отделения «Единой России» Василий Гвоздев.
14 февраля в связи с соответствующим решением Президиума регионального политического совета «Единой России» (ПРПС) Гулькина решено было исключить из партии. Его также отстранили от должности регионального координатора партийного проекта «Народный контроль».
4 февраля уральского депутата Дмитрия Сурина обвинили в пьяной драке в больничном морге. Он напал на директора ритуальной компании «Доверие» Константина Власенко, который после фиксации побоев написал заявление в полицию. Материалы по данному делу готовятся для передачи в Следственный комитет.
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Происшествия , Политика , Василий Гвоздев , Дмитрий Сурин , Единая Россия , СКР , Ульяновск
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