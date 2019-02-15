Фигурант дела Baring Vostok дал показания против соучастников

Советник председателя правления ПАО «Норвик Банк» Алексей Кордичев заявил о готовности сотрудничать со следствием по делу о мошенничестве в отношении основателя инвестиционной компании Baring Vostok американца Майкла Калви и других фигурантов.

Как сообщает РИА Новости, Кордичев уже дал показания против соучастников.

«Он раскрывает всю структуру этого преступления. Он дал информацию о всех соучастниках, об их роли и должностном положении…», — сказал адвокат.

Ранее сообщалось, что основатель крупной инвестиционной компании Baring Vostok американец Майкл Калви и ещё пять человек подозреваются в хищении 2,5 млрд рублей.