Пассажиры раскачали электричку ради спасения мужчины 

На подмосковной станции Долгопрудная пассажиры электрички раскачали вагон, чтобы спасти мужчину, застрявшего между поездом и платформой. Видео с места происшествия опубликовано на YouTube-канале «Подмосковье сегодня».
На записи видно, что вместе с пассажирами вагон качали полицейские. Последние кадры демонстрируют, что спасенный мужчина лежит на платформе.
Как отмечает «Подмосковье сегодня», пострадавший мужчина поскользнулся на выходе из электрички и оказался зажат между платформой и вагоном.
Очевидица происшествия рассказала порталу, что мужчина, скорее всего, получил серьезные травмы, он не мог двигаться. Ему вызвали скорую помощь.
«Московский комсомолец» пишет о другой версии происшествия: якобы нетрезвый мужчина был без билета и попытался залезть на платформу по железному откосу, но поскользнулся и упал. По данным «МК», он скончался в больнице от множественных травм.