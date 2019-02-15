Пассажиры раскачали электричку ради спасения мужчины

На подмосковной станции Долгопрудная пассажиры электрички раскачали вагон, чтобы спасти мужчину, застрявшего между поездом и платформой. Видео с места происшествия опубликовано на YouTube-канале « Подмосковье сегодня».

На записи видно, что вместе с пассажирами вагон качали полицейские. Последние кадры демонстрируют, что спасенный мужчина лежит на платформе.

Как отмечает «Подмосковье сегодня», пострадавший мужчина поскользнулся на выходе из электрички и оказался зажат между платформой и вагоном.

Очевидица происшествия рассказала порталу, что мужчина, скорее всего, получил серьезные травмы, он не мог двигаться. Ему вызвали скорую помощь.