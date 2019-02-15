Бывший боец ММА избил московского чиновника

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Чиновника департамента образования Москвы избил бывший боец ММА 

Вести.Ru 2 часа назад
Сотрудник департамента образования Москвы Илья Гуськов получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму в результате нападения грабителей, один из которых оказался участником боев без правил, сообщила пресс-служба столичного управления МВД. Камера наблюдения зафиксировала момент нападения.
"Я ничего не взял. Хотел взять, но не получилось", — признался 27-летний приезжий.
Нападение было совершено около семи часов утра 11 февраля во 2-ом Балтийском переулке, когда Гуськов — заместитель начальника управления государственного надзора и контроля в сфере образования департамента образования Москвы — приехал на работу. Стоило ему выйти из машины, как проходивший мимо молодой человек одним ударом отправил чиновника в нокаут, после чего вместе с приятелем принялся обыскивать его в поисках кошелька.
За чиновника вступился 54-летний охранник, но в итоге пострадал сам — грабители избили и его, после чего вернулись к своей жертве, еще раз обыскали все карманы и удалились с пустыми руками.
Пострадавших мужчин доставили в больницу, где врачи диагностировали у них закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Одного из нападавших — в прошлом бойца ММА — задержали 12 февраля. На допросе он утверждал, что был один, а на грабеж пошел, поскольку за три месяца пребывания в Москве так и не нашел работу. По статье "Разбой" ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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Происшествия , Видео , Криминал , МВД , Москва
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