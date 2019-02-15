Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Страна следующего Майдана", судьба Друзя и другие события дня
"Страна следующего Майдана", судьба Друзя и другие события дня

В Сургуте задержали смертников со взрывчаткой 

Lenta.ru + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) силовики задержали нескольких человек, у которых при себе были пояса смертников и огнестрельное оружие. Об этом в пятницу, 15 февраля, URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
По данным собеседника агентства, задержанные намеревались устроить теракт на проспекте Ленина.
«Экспертизы еще не было, но похоже, что [у них были] пояса со взрывчаткой. У них также при себе было оружие», — пояснил он.
Отмечается, что точное количество злоумышленников неизвестно. Согласно разным данным, задержаны могли быть от двух до пяти человек.
Последние новости
ЕС согласовал новые санкции против россиян Донбасс приготовился к мобилизации Владимир Машков объявил об уходе из кино
Происшествия , Криминал , МВД , Сургут , Ханты-Мансийский автономный округ
Читайте также
Видео
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
Бурда высказался об отстранении Друзя
Общество
Путин высказался о полученной травме
Политика
Бывший боец ММА избил московского чиновника
Происшествия Криминал
Расстрел таксиста в Москве попал на видео
Криминал Происшествия
«Ивантеевского стрелка» наказали
Криминал Происшествия
«Все! Убили!»: Федосеева-Шукшина слегла после скандала
Шоу-бизнес Статьи
Лукашенко сделал заявление по объединению с Россией
Политика
Чеченцы забрали видео с камер после массовой драки в Москве
Криминал Происшествия
Криминальный авторитет ответил на решение Путина
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение