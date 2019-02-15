В Сургуте задержали смертников со взрывчаткой

По данным собеседника агентства, задержанные намеревались устроить теракт на проспекте Ленина.

«Экспертизы еще не было, но похоже, что [у них были] пояса со взрывчаткой. У них также при себе было оружие», — пояснил он.

Отмечается, что точное количество злоумышленников неизвестно. Согласно разным данным, задержаны могли быть от двух до пяти человек.