В Сургуте задержали смертников со взрывчаткой 

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) силовики задержали нескольких человек, у которых при себе были пояса смертников и огнестрельное оружие. Об этом в пятницу, 15 февраля, URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
По данным собеседника агентства, задержанные намеревались устроить теракт на проспекте Ленина.
«Экспертизы еще не было, но похоже, что [у них были] пояса со взрывчаткой. У них также при себе было оружие», — пояснил он.
Отмечается, что точное количество злоумышленников неизвестно. Согласно разным данным, задержаны могли быть от двух до пяти человек.